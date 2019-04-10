أساطير القارة السمراء يصلون إلى مصر..وقرعة “كان2019” تجمع لأول مدربي 24 منتخباً

48 ساعة فقط، تفصل المنتخبات الإفريقية عن مراسيم حفل قرعة النسخة 32 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستقبلها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، بعد نسخ سابقة سنة 1959، وسنة 1974، وسنة 1986، ثم 2006، وهاته المرة بمشاركة 24 منتخباً، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية الهامة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” وبرفقة مسؤولين عن إتحاد الكرة المصري، ومنذ أزيد من أسبوع بدأوا ترتيبات مراسيم قرعة “كان 2019″، حيث تم توجيه الدعوة لتلة من نجوم الكرة، أخرهم كان ديدي دروغبا وتوري، إضافة إلى إيتو وأسماء عربية-إفريقية سطع نجمها في المسابقات القارية الأخيرة.

وواكب الإعلام المصري وصول أول الوفود إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، في انتظار موعد القرعة، التي ستجمع 24 مدرباً للمنتخبات المشاركة بالعرس القاري الذي سينطلق شهر يونيو المقبل، بتمثيلية عربية تضم 5 منتخبات، ويتعلق الأمر بالمغرب، ومصر، مستضيف الدورة، ثم تونس والجزائر، فموريتانيا، في حين فشل الليبيون في ضمان مقعدهم بالمسابقة.

وحل الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة مبكراً بمصر، حيث زار، أول أمس الإثنين رفقة وفد من إتحاد الكرة المصري ملعب القاهرة، على أن يقف رفقة لجنة من “الكاف” على أشغال إعادة صيانة بعض المرافق بملاعب أخرى، ويليها حضور الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي، ثم حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

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يشار، إلى أن “الكاف” اختصار مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا بدلاً من الكاميرون، التي تأخرت بها أشغال بناء الملاعب، بعد أن تقدم “الفراعنة” للمنافسة رفقة جنوب إفريقيا، في حين عبر المغرب انذاك عن عدم نيته للمنافسة على احتضان البطولة الكروية الإفريقية الأبرز بـ 2019.

