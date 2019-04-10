عمال شركة “سامير” يهددون باعتصام ضد الحكومة

هدد عمال ومستخدمي شركة “سامير” لتكرير البترول، بخوض إعتصام يوم الإثنين المقبل، بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما اعتبروه “الأفق المظلم للشركة، والمصير المجهول لحقوق المأجورين”.

وطالب التنسيق النقابي بشركة سامير، في بلاغ له، أمس الثلاثاء “الحكومة المغربية بتوضيح موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول، وبتحمل مسؤولياتها الكاملة، في توفير متطلبات استئناف الإنتاج وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق والتفكيك”.

كما طالب التنسيق ذاته، “الحكومة بالمحافظة على المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة التنمية الاجتماعية والمحلية وتعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني، وكذا الحد من غلاء أسعار المحروقات، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويؤمن حقوق المستهلكين”.

ودعا المصدر ذاته، السنديك وأجهزة مسطرة التصفية القضائية، “لتمتيع المأجورين بكل حقوقهم الموقوفة التنفيذ، وإيقاف البث في طلب التفويت المفكك للأصول، إضافة إلى الحسم في الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، وذلك تحت كل الصيغ الممكنة عبر التفويت أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال” بحسب تعبير البلاغ.

ويشار إلى أن الإنتاج بشركة “سامير” توقف بعد الحكم القضائي بالتصفية القضائية في مارس 2016.