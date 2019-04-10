تم توقيف 7 مشجعين لفريق الوداد الرياضي، أول أمس الإثنين، بعد تورطهم في سرقة عطور من السوق الحرة بمطار كوناكري، خلال رحلة العودة إلى المغرب، بعد حضورهم بمدرجات ملعب “28 شتنبر” لدعم فريقهم في مباراة حوريا كوناكري، برسم ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
خبر التوقيف تداولتهم الصحافة الغينية على نطاق واسع، حيث نقلت تصريحات عن المسؤولين بالمتجر الخاص بالعطور، الذي سجل تورط المشجعين في سرقة عطور، جرت عليهم التوقيف وتضييع رحلتهم إلى الدارالبيضاء، واستدعاء القنصل العام للمغرب بكوناكري للوقوف على المشكلة.
“اليوم 24” اتصل بالسفارة المغربية بكوناكري، للاستفسار عن وضعية المشجعين الوداديين وحقيقة واقعة السرقة التي تم تداولها في الساعات الأخيرة على نطاق كبير، لتؤكد لها بالفعل توقيف أنصار “الأحمر والأبيض” بالمطار، بعد تورط مشجع واحد منهم في عملية سرقة، بإحدى المتاجر.
وأوضح المصدر ذاته، أن المشجعين سافروا إلى المغرب في رحلة، ليلة الثلاثاء، بعد إنهاء المشكل، مع المسؤولين عن المتجر التجاري بمطار كوناكري بغينيا.
يٌشار، إلى أن فريق الوداد الرياضي، سيستقبل فريق حوريا كوناكري، السبت المقبل، في إياب دور ربع نهائي مسابقة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بدون أهداف، ليتأجل الحسم بشكل رسمي لموقعة “الرباط”.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة عطور تورط جماهير ودادية بكوناكري..والسفارة المغربية تدخلت لعودتهم للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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