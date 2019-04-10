انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة "القدس" تنتهي بفوز كتلة "الشهيد ياسر عرفات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جامعة "القدس" في بلدة أبو ديس، في الضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء، عن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة العام الأكاديمي للعامين 2019 و2020، التي جرت أمس أيضا، بمشاركة خمس كتل طلابية.

وشارك في الانتخابات كل من كتلة "الشهيد ياسر عرفات"، و"القطب الديمقراطي"/ كتلة "الوحدة الطلابية"، وكتلة "الشهيد أبو علي مصطفى"، و"تجمع المبادرة الطلابي"، و"تحالف العودة الطلابي"، الذين تنافسوا على 51 مقعدا تشكل مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة.

وفازت كتلة "الشهيد ياسر عرفات" بـ31 مقعدا، لتحصل بذلك على أعلى عدد من مقاعد مجلس الطلبة، تلتها كتلة الوحدة الطلابية بـ11 مقعدًا، ثم كتلة الشهيد أبوعلي مصطفى بـ7 مقاعد، وكتلتي المبادرة الطلابية وتحالف العودة بمقعد لكل منهما.

وتخضع عملية توزيع المقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس إلى نظام التمثيل النسبي.

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وشهدت صناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها الساعة التاسعة صباحا إقبالا جيدا، خصوصا من قبل طلبة البكالوريوس، بالرغم من الإغلاق التام المفروض على القدس ومحيطها بسبب الانتخابات الإسرائيلية والقيود المشددة على الحركة.

وجرى الاقتراع في 12 محطة انتخابية توزعت بين حرم الجامعة الرئيس في أبو ديس، وحرمها داخل مدينة القدس، بالإضافة إلى مراكزها في دورا ورام الله، حيث بلغت نسبة التصويت بين طلبة البكالوريوس 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة التصويت في صناديق الاقتراع بين طلبة الدراسات العليا نسبة الـ28 بالمئة.

كما وشهد حرم جامعة القدس داخل المدينة في بيت حنينا نسبة تصويت غير مسبوقة تجاوزت الـ45 بالمئة.