الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فتاة على حاجز عسكري، قرب بلدة "الزعيّم" شرقي القدس المحتلة، بزعم حيازتها سكينا.
وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري والشارع الرئيسي أمام حركة المركبات.
هذا، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المدخل الشمالي لبلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، قولهم إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، ما أدى لاندلاع مواجهات، قبل أن يغلق الجنود مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية".
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