شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر عدن الطبي "أيمك" في عدن للتعرف على قصص النجاح والان مع التفاصيل

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر عدن الطبي التعليمي (أيمك) بقاعة الفخامة بالعاصمة المؤقتة عدن للتعرف على قصص نجاح دكاترة وطلاب كلية الطب جامعة عدن.

وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد وبإشراف الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن وبحضور الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان والدكتور خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وافتتح الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن المؤتمر بكلمة عبر فيها عن سروره بإنعقاد مؤتمر( أيمك ) الطبي التفاعلي للإستماع إلى مهارات وقصص نجاح الكادر الطبي لجامعة عدن..

مؤكداً سعيه على تطوير العملية التعليمية والأكاديمية في المجال الطبي والتعليمي ..مشيداً بالحداثة المتطورة في العملية التعليمة والطرق التدريسية بكلية الطب التي كانت ثمرتها أول عملية جراحية حية عبر شبكة الأنترنت بواسطة برنامج الفيديو كونفرنس.

وأوضح أن هذا العمل الرائع هو من إبداعات وروائع الشباب في جامعة عدن، كونه يعيد للجامعة مجدها لتكن ضمن جامعات العالم .

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بعد ذلك تم عرض أثنى عشر قصة نجاح أبرزها للدكتورة /ريمة جواد همشري رئيسة قسم العلوم المورفولوجية في كلية الطب جامعة عدن ، والدكتورة هدى باسليم نائب عميد كلية الدراسات العليا لشؤون الكليات العلمية والطبية والدكتور عبد الفتاح السعيدي أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الصحية والدكتورة سارة عبد الودود محمد عضو الهيئة التعليمية بكلية الصيدلة جامعة عدن.

كما نظم على هامش إنعقاد المؤتمر معرض علمي طبي لشركات الأدوية والمعدات الطبية وتوزيع جوائز فورية منها سبائك وعملات ذهبية وتذاكر سفر وأجهزة منزلية مقدمة من رعاة المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي عدد كبير من أساتذة وطلاب كلية الطب إلى إظهار وإبراز الكادر الطبي التعليمي والمهني اليمني لإثبات قدراته ومواهبه وتقديم الدعم المعلوماتي والمعنوي لطلاب الكليات الطبية وللراغبين الإلتحاق بها وعمل حلقة وصل بين القوى المتخرجة حديثاً والعاملة مع رؤوس الأموال وصانعي القرارات و إرشاد طلاب الكليات الطبية وخريجيها إلى المجالات الوظيفية المتوفرة والتعريف بالمؤسسات والستشفيات والمرافق والشركات والجهات المختصة بالجانب الطبي في عدن.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عقلان نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن لشؤون لطلاب و عدد من رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية بجامعة عدن.