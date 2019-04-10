شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سائح سعودي في نهر النيل بأوغندا أثناء التقاط صورة "سيلفي" والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة في أوغندا اليوم الأربعاء انتشال جثة سائح من مواطني المملكة العربية السعودية غرِق في مياه نهر النيل بأوغندا، بعد سقوطه أثناء التقاط صورة شخصية (سيلفي).

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة المحلية هيلين بوتوتو، أن الرجل سقط في النهر أثناء التقاط الصور في شلالات كالاجالا يوم السبت الماضي، وعثر أحد الصيادين على جثته وكان يحملها تيار الماء باتجاه مصب النهر أمس الثلاثاء.

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وتابعت: «كان يأخذ صور سيلفي عندما سقط في النهر من صخرة زلقة للغاية كان يقف عليها. وفشل أصدقاؤه في مساعدته. وانتشل صياد الجثة في وقت مبكر، أمس».

يذكر أن شلالات ومنحدرات نهر النيل في أوغندا تعد عامل جذب سياحي كبير.

وأصبحت الوفيات أثناء التقاط صور السيلفي أكثر شيوعاً، نظراً لأن السائحين يستخدمون هواتفهم المحمولة في محاولة لالتقاط الصور في مناطق محفوفة بالمخاطر.