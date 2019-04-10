شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يقتل شابين من أبناء أرحب صنعاء والأهالي يطالبون بالقصاص والان مع التفاصيل

أقدم القيادي في جماعة الحوثيين والمعين من قبل المليشيات محافظا لمحافظة ريمة، فارس الحباري، على قتل شابين من أبناء منطقة بيت سنان التابعة لقبيلة أرحب، أثناء مرورهما في طريق عام عائدين الى منزليهما.

وقالت مصادر محلية، إن الحباري، قتل الشابين"عبد العزيز محسن حزام سنان، ومحمد عبدالواسع حزام سنان"، أثناء مرورهما بالقرب من منطقة بيت دغيش، التابعة لمديرية بني الحارث، عائدين من عرس قريب لهما، مساء الجمعة الماضية.

ووفق المصادر، "ترك القاتل جثتا القتيلين على جانب الطريق، في موقع الجريمة وفرّ هارباً، ظاناً أن لا أحد سيعلم بالجريمة".

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وطالبت قبيلة أرحب في اجتماع لها قبيلة بني الحارث بالكشف عن القاتل، كون الحادثة وقعت في حدها، وكشفت قبيلة بني الحارث أن الحباري هو القاتل وبرأت أبناء القبيلة من الجريمة.

وأرسل أهالي أرحب رسلاً الى الحباري، الذي أقر بارتكابه الجريمة، وقال "إنه كان يظن أن الشابين من غرماؤهم أهالي منطقة بيت العذري". في محاولة لإحياء ثأر قديم بين أسرة الحباري وبيت العذري.

وطبقا للمصادر، أرسل الحباري قيادات في الميليشيات ووجهاء من أبناء أرحب الى أسرة القتيلين، وسلموا الأسرة "8 بنادق دفن" بهدف دفن القتيلين وتغطية القضية.

وشيع أبناء بيت سنان قتيليهما يوم الاثنين، ولا يزالون يطالبون الميليشيات بتسليم القاتل للعدالة، فيما تحاول الميليشيات انقاذ المجرم، والذي يعد من القيادات التابعة لها.