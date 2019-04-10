شكرا لقرائتكم خبر عن "الصاعقة الليبية" تبدأ مهمة تطهير طرابلس والان مع التفاصيل

بدأت قوات الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، تنفيذ عدد من المهمات الخاصة عملية تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، بحسب ما أكدته شعبة الإعلام الحربي.

وكانت قوات الجيش الوطني قد نجحت في السيطرة على معسكر اللواء الرابع (العزيزية) بالعاصمة الليبية، في وقت سابق من اليوم، بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة.

وعثرت قوات الجيش على سيارات وآليات كانت تستخدم في إطلاق قذائف عشوائية، قبل أن يتم مصادرتها، وأسر عدد من أفراد المليشيات الإرهابية المُسلحة.

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وأمام التدخل والنجاح المحقق لقوات الجيش الليبي، سارع عدد من الإرهابيين إلى الفرار تاركين خلفهم أسلحتهم وعددا من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المُسلحة.

وشهدت منطقة القوارشة بمدينة بنغازي شرق ليبيا انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، دون تحديد أعدادهم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً طارئاً بشأن الأوضاع في ليبيا، فيما تمسك المبعوث الأممي غسان سلامة، بصعوبة عقد الملتقى الوطني الجامع "ملتقى غدامس" في موعده.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق في 4 أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية أسماها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.