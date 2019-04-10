شكرا لقرائتكم خبر عن وباء الكوليرا يتوغل في مديريات محافظة إب والان مع التفاصيل

يتواصل وباء الكوليرا الانتشار في محافظة إب لا سيما في المناطق القروية والنائية.

وقالت مصادر محلية إن وباء الكوليرا توسع انتشاره بجميع مديريات محافظة إب وسط اليمن حيث سجلت المئات من حالات الإصابة بالكوليرا ووفاة أربع حالات الأيام القليلة الماضية.

و سجلت حالوة وفاة في إب يوم أمس لمواطن يدعى أبو أسامة النظامي متأثرا بإصابته بوباء الكوليرا.

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ويأتي تسجيل حالة الوفاة الجديدة بعد تسجيل حالة وفاة بمنطقة عردن بمديرية العدين وتسجيل حالتي وفاة بوباء الكوليرا الأسبوع الماضي بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب ، وتسجيل عشرات الإصابات بالوباء بعدد من القرى والعزل بالمديرية ، وسط شكاوى الأهالي من عدم قيام الجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا من أي دور وغياب المنظمات الإنسانية والإغاثية.

ويتهم المواطنون في إب المنظمات ومليشيا الحوثي الارهابية في استغلال انتشار الوباء للمتاجرة بمعاناتهم وعدم الالتفات إليهم موجهين مناشدات للتدخل وإنقاذ المواطنين من الداء الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير ولافت.

وفي مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب أكدت مصادر محلية انتشار وباء الكوليرا في كثير من قرى وعزل المديرية في ظل أوضاع اقتصادية متردية صعبت مهمة الأهالي في أخذ العلاجات المناسبة بشكل مبكر والحد من تبعات الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وفاة 49 حالة بمحافظة إب بوباء الكوليرا منذ مطلع العام الجاري.