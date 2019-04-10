شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصعدون من القصف على العمالقة ومنازل المواطنين بالحديدة والان مع التفاصيل

صعدت مليشيا الحوثي من عمليات الإستهداف والقصف على مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. ووفق متابعة "اليمن العربي"، تستخدم المليشيات في عمليات الإستهداف المكثف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية. Advertisements وتحدثت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي إستهدفت مواقع العمالقة بسلاح 12.7 وبسلاح 14.5 بشكل مكثف ، كما قصفتها بمدفعية الهاوزر منذ ساعات الصباح الأولى ليومنا هذا الأربعاء. وتضيف المصادر أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية في مديرية حيس بالأسلحة القناصة وتسببت بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. ويقول مراقبون في مديرية حيس أن وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الهدنة الأممية وأسقطت مئات الشهداء والجرحى في المديرية والتي أصبحت هدفاً دائماً للمليشيا التي عبثت بأرواح المواطنين هناك.

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