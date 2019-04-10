شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقطعون الطريق لليوم الـ5 على التوالي في منطقة ردفاع.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

يواصل محتجون في ميدنة ردفاعن قطع الطريق للمطالبة بقتلة احد ابنائها وذلك لليوم الخامس على التوالي. وأوقف المحتجون ناقلات وشاحنات بضائع من االمرور ولا يزال العشرات عالقون في المنطقة. كما منع المحتجون مرور اي سيارة تحمل بضائع أو قات الى مدينة عدن. ويقطع محتجون قبليون الطريق الواصل بين ردفان والضالع وذلك بعد مقتل احد ابناء ردفان في العاصمة عدن بيد قوة أمنية.

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