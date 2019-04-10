شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مداهمات لمليشيا الحوثي على منازل البرلمانيين بصنعاء والان مع التفاصيل
قامت مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات مداهمات في صنعاء لمنازل اعضاء مجلس النواب والاستيلاء عليها بالقوة.
وقالت مصادر محلية في صنعاء إن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي الارهابية قامت بإقتحام منزل سلطان البركاني، والاستيلاء عليه بعد طرد النساء والعوائل من داخله.
يذكر بأن "البركاني" تم التوافق على اختياره لرئاسة مجلس النواب.
ومن المقرر ان ينعقد المجلس في سيئون وبحضور الرئيس هادي.
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