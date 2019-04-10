شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| مصرع شاب في العقد الـ3 من عمره برصاص مجهولين في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

أطلق مسلحون مجهولون ظهر اليوم، أعيرة نارية على مواطن من ابناء مديرية القطن بوادي حضرموت.

وأفاد شهود عيان أن مسلحين اطلقوا النار على شاب في العقد الـ3 من عمره بمنطقة بروج غربي مدينة القطن.

وبحسب الشهود فان مواطنون حاولو اسعاف الشاب مبخوت عمر أحمد بن سيمدع الا انه توفي في الحال فيما لاذ الجناة بالفرار الى غير معلومة.

وجات حالة الاغتيال الجديدة لتؤكد هشاشة المنظومة الامنية ومايحصل في الوادي من تسيب، وسط ركود امني مريب ينتج عنه ازهاق ارواح العشرات من ابناء الوادي عسكرين ومدنين.