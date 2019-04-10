شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد لأبناء وبنات الصحافي جمال خاشقجي حول قضية والدهم والان مع التفاصيل

أصدر أبناء وبنات الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بيانا جديدا حول قضية والدهم.

وقال ابناء وبنات خاشقجي إن الملك سلمان وولي عهده هما رعاة الشعب السعودي الذي نحن منه.

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وأضافوا: نرجو عدم الاعتماد على أي مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا.

وتابعوا في البيان الصادر اليوم الأربعاء، 10/نيسان/2019: لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من "التسوية المزعومة".

وقال البيان: ثق أن كل من ارتكب الجريمة أو اشترك بها سيقدم للعدالة.