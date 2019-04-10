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بيان جديد لأبناء وبنات الصحافي جمال خاشقجي حول قضية والدهم

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أصدر أبناء وبنات الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بيانا جديدا حول قضية والدهم.

وقال ابناء وبنات خاشقجي إن الملك سلمان وولي عهده هما رعاة الشعب السعودي الذي نحن منه.

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وأضافوا: نرجو عدم الاعتماد على أي مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا.

وتابعوا في البيان الصادر اليوم الأربعاء، 10/نيسان/2019: لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من "التسوية المزعومة".

وقال البيان: ثق أن كل من ارتكب الجريمة أو اشترك بها سيقدم للعدالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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