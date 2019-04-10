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استعراض معوقات اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز بالقاهرة

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عقد اليوم لقاء بين اللجنه الطبية العسكرية لجرحى محور تعز في العاصمة المصرية القاهرة مع الملحق العسكري للسفارة اليمنية في القاهرة عميد بحري ثابت عبد  بغرض تنسيق الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة وبما يخدم ويحفظ مصالح جرحى تعز في القاهرة. 

ويأتي هذا بتنسيق من رئاسة هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري  عبدالله النخعي

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وقائد محور تعز اللواء الركن  سمير الصبري. 

 فخلال اللقاء رحب عميد ركن بحري ثابت عبد برئيس وأعضاء اللجنه الطبية وأشاد بالأعمال التي يقوموا بها وبدورة شكرا رئيس اللجنة الملحق العسكري على اهتمامة الدائم من خلال اهتمامة ومتابعاتة المستمرة ..

عرض رئيس اللجنة الطبية العسكرية  د.فكري العبسي  وعضو اللجنه د.تميم عبدالودود المشاكل والمعوقات التي تواجها اللجنة في القاهرة..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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