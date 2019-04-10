شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": تركيا وقطر تجدهما في كل مكان يعصف به إرهاب والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في ليبيا وشمال إفريقيا والساحل الغربي للقارة السمراء، ومعها سوريا والعراق والصومال وسيناء، عليك أن تتطلع صوب أنقرة والدوحة لتجد الجواب الشافي والوافي، ولا تحتاج إلى تحليل واستنتاج وتبصير و"ضرب مندل".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - " أنه منذ العام 2011، وتحديداً منذ اللحظة التي أعلن فيها ما يسمى "الربيع العربي"، وبدء مسيرة الإرهاب السوداء، كانت تركيا ومعها قطر تقودان حملة التخريب والترهيب في الوطن العربي من أجل تمكين قوى "الإسلام السياسي" وفي الطليعة منها "جماعة الإخوان" التي خرجت من صلبها كل التنظيمات الإرهابية من أجل اختطاف الدول العربية واحدة تلو أخرى، ووضعها في عهدة "العثمانية الجديدة" لعلها تستعيد "الخلافة المفقودة".

وأشارت إلى أن الجيش الليبي الذي بدأ قبل أيام معركة تحرير الغرب الليبي والعاصمة طرابلس من الزمر الإرهابية، كشف المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري عن دور قطر وتركيا في احتضان الجماعات الإرهابية، واجتماعات ضمت تنظيمات "القاعدة" و"الإخوان" من أجل ضرب استقرار ليبيا، ومواجهة الجيش الليبي بعد إطلاقه عملية "طوفان الكرامة". إضافة إلى حملة إعلامية لتشويه العملية العسكرية ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، من خلال الكذب والتضليل، داعياً الشعب الليبي إلى الحذر والحيطة.

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وذكرت أنه لعل ما تقوم به فضائية الجزيرة من تزوير للوقائع الميدانية وكذب وتدليس وافتراء حول مجريات المعارك ضد الجماعات الخارجة على القانون في طرابلس وما حولها، يكشف المدى الذي بلغه الحقد على هذا البلد العربي الذي يلفظ هذا الوباء الإرهابي، ويقوم بتعرية القائمين عليه ورعاته وداعميه ومموليه.

وتابعت أنه بعد الذي يجري في ليبيا وما جرى في سوريا والعراق لم يعد بإمكان النظامين التركي والقطري أن ينكرا حقيقة دورهما التخريبي المفضوح، ولم يعد بإمكانهما تغطية شمس الحقيقة بغربال. فالعالم، كل العالم، بات يعرف كيف قاما بإعداد مؤامرة تخريب العالم العربي والتخطيط لها، وكيف تم تشكيل غرف سوداء مع كل القوى الخفية والدوائر السرية المتربصة بالأمة العربية، وكيف تم تجميع الآلاف من لصوص ومجرمي ومرتزقة الأرض وإرسالهم إلى سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، بمعرفة وترتيب مع مخابراتها من أجل إقامة "دولة إسلامية"، وإلباس زعيمهم المدعو أبو بكر البغدادي عباءة وعمامة مزيفتين فأطلقوا عليه لقب "أمير المؤمنين"، وأمدوه بكل ما يحتاجه من مال وسلاح وعتاد وأجهزة اتصال ومعدات لوجستية متطورة، ووفروا له وسائل الحماية، ودبروا له أوكار الاختباء والتخفي، حيث لا يزال مختفياً رغم انهيار "دولته" وهزيمة تنظيمه ميدانياً.

وأضافت أن المؤامرة التي بدأت قبل ثماني سنوات لم تنته فصولاً بعد، فتركيا وقطر، ومن يديرهما، لا يزالون قادرين على تجميع فلول الإرهابيين، وتوزيعهم في مشارق الأرض ومغاربها لمواصلة مشوار الإرهاب والتخريب.

وقالت "الخليج " في ختام افتتاحيتها " فتش عن تركيا وقطر، تجدهما في كل مكان يعصف به إرهاب".