شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 10/نيسان/2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجار الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر في المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.

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