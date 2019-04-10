شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: 30 يونيو إمتداد لمهلة البريكست والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي ربما يعطي بريطانيا مهلة أطول مما تسعى إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء في برلين: "ربما تكون المهلة أطول من التمديد الذي طلبته رئيسة الوزراء البريطانية".

وأكدت ميركل أن من مصلحة ألمانيا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة "منظمة".

وقالت ميركل: "أعتقد أن المهلة ينبغي أن تكون قصيرة بقدر الإمكان، لكن يجب أيضا أن تمنحنا هدوءا يجنبنا الانشغال بنفس الموضوع كل أسبوعين".

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وذكرت ميركل أنه من السليم أن تقرر الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد الأوروبي مراعاة رغبات بريطانيا في القرارات الخاصة بتمديد مهلة البريكست إن أمكن، وقالت: "لذلك أؤيد إذا كان هناك غالبية عريضة اليوم لذلك أن نجعل المهلة ممتدة لعدة أشهر، لكن دون إرجاء شيء، بل يُنفذ الخروج بمجرد أن تقرر بريطانيا ذلك خلال المهلة".

ومن المتوقع أن يمنح القادة الأوروبيون اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء البريطانية تمديدا جديدا لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال قمة طارئة اليوم.

وقد طلبت ماي إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد من الجمعة المقبلة إلى 30 يونيو المقبل، في حين عرض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إرجاء موعد الخروج لفترة مرنة تصل لمدة عام.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تؤيد معظم الدول الأوروبية تمديد البريكست إلى 31 ديسمبر حتى مارس .2020