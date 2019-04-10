إخلاء حوض لبناء السفن في بريطانيا بعد بلاغ عن وجود قنبلة على غواصة نووية

أخلت الشرطة البريطانية مئات الموظفين من حوض لبناء السفن في مدينة بارو بمقاطعة كمبريا الريفية شمال غرب إنجلترا، بعد ورود أنباء عن قنبلة على متن غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وقال أحد الموظفين، إن العاملين في مجمع "ديفونشاير دوك هول"، قد أبلغوا هذا الصباح بأنه كان هناك معلومات مجهولة المصدر عن قنبلة على متن غواصة نووية، مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوالي 1700 موظف.



وقال متحدث باسم شركة "بي أيه إي سيستمز" للصناعات الدفاعية المالكة لحوض بناء السفن: "يمكننا أن نؤكد أن هناك حادثة جارية في موقع بارو لدينا وأننا نتواصل مع شرطة كمبريا التي تجري تحقيقًا".



وأضاف: "كإجراء احتياطي، تم إغلاق مجمع ديفونشاير دوك، ويجري إطلاع الموظفين والمقاولين والسكان المحليين".

