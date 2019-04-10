رويترز: بنيامين نتنياهو يفوز بالانتخابات الإسرائيلية

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بنيامين نتنياهو

أعلنت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية. وبحسب وكالة «رويترز»، فإنه مع فرز 96% من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست، بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس على 36 مقعدا. وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره على ما اعتبره «إنجازا لا يمكن تخيله».

جاء ذلك بعدما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدمه بشكل طفيف على منافسه الرئيسي بيني جانتس في الانتخابات البرلمانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأدلى نتنياهو بخطاب الفوز بعد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثته القناة الـ12، وأظهرت تقدمه، في تراجع عن النتيجة التي أعلنتها في وقت سابق