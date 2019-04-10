نتنياهو يشكر أنصاره بعد استطلاع أظهر تقدمه على جانتس

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بنيامين نتنياهو
شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره على ما اعتبره «إنجازا لا يمكن تخيله». جاء ذلك بعدما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدمه بشكل طفيف على منافسه الرئيسي بيني جانتس في الانتخابات البرلمانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأدلى نتنياهو بخطاب الفوز بعد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثته القناة الـ12، وأظهرت تقدمه، في تراجع عن النتيجة التي أعلنتها في وقت سابق وأفادت بتقدم منافسه. وبموجب الاستطلاع، يتقدم حزب الليكود المنتمي إليه نتنياهو بمقعد واحد على حزب أزرق أبيض المنتمي إليه جانتس.
وقال نتنياهو وإلى جانبه زوجته ساره في تل أبيب : «هذه ليلة نصر عظيم». كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسي النصر. وبحسب وكالة «رويترز»،
وقال نتنياهو وإلى جانبه زوجته ساره في تل أبيب : «هذه ليلة نصر عظيم».
كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسي النصر.
وبحسب وكالة «رويترز»، فمع فرز 64% من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل نتنياهو على 38 من مقاعد الكنيست وعددها 120، في حين تشير التوقعات إلى أن حزب أزرق أبيض الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، سيحصل على 35 مقعدا.
وعززت النتائج الجزئية موقف نتنياهو مقارنة باستطلاع آراء الناخبين بعد التصويت والذي نشرت نتائجه مباشرة بعد انتهاء تصويت مساء الثلاثاء.
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