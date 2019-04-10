انت الان تتابع نتنياهو يشكر أنصاره بعد استطلاع أظهر تقدمه على جانتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بنيامين نتنياهو

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره على ما اعتبره «إنجازا لا يمكن تخيله». جاء ذلك بعدما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدمه بشكل طفيف على منافسه الرئيسي بيني جانتس في الانتخابات البرلمانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأدلى نتنياهو بخطاب الفوز بعد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثته القناة الـ12، وأظهرت تقدمه، في تراجع عن النتيجة التي أعلنتها في وقت سابق وأفادت بتقدم منافسه. وبموجب الاستطلاع، يتقدم حزب الليكود المنتمي إليه نتنياهو بمقعد واحد على حزب أزرق أبيض المنتمي إليه جانتس.

وقال نتنياهو وإلى جانبه زوجته ساره في تل أبيب : «هذه ليلة نصر عظيم». كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسي النصر. وبحسب وكالة «رويترز»،

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