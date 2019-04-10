المرصد السوري: انفجار في الرقة يودي بحياة 13 شخصا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم، اليوم, في انفجار سيارة مفخخة ومتفجرات في شارع مزدحم في مدينة الرقة السورية, معضمهم من المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه من بين القتلى أربعة من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.