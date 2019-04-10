“حماس” تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعربت حركة “حماس” عن إدانتها للقرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت الحركة، في بيان، إن “القرار يأتي تأكيدا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة”.

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وأضافت: “القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال، وتستوجب من كل الأحرار والغيورين الوقوف سدا منيعا أمام هذه السياسة والتعبير عن رفضها لهذا التمادي في لعب دور الشرطي الفاسد”.

وكانت كل من تركيا وقطر، أعلنتا ، أمس الثلاثاء، معارضتهما لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أول أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وقال ترمب في بيان “الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية”. مضيفا: التصنيف “يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري، أو تقديم الدعم له… إذا تعاملت مالياً مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب”.