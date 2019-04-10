صحيفة: أسعد الجمهوريات العربية تلك التي لم تكن على خط بـ" الربيع العربي"

قالت صحيفة خليجية، إن أسعد الجمهوريات العربية، تلك التي لم تكن على خط الوباء المسمى زوراً بـ" الربيع العربي"، الذي ضرب عدداً من الدول التي شهدت أحداثاً كزلزال مدمر أتى على كل شيء.

وأضافت صحيفة" الوطن " الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها" الخليج 365"-" و كان البارز في صخبها أن دولاً نجت بنفسها من هذا الوباء المدمر، في حين غرقت دول ثانية بالأزمات والويلات، فلم تتمكن من تضميد جروحها واستعادة البوصلة، ولا هي قادرة على وقف التخبط والعيش في المجهول والفوضى التي تعاني منها حتى اليوم..

ومضت "مصر وتونس حالة أولى، وسوريا وليبيا نموذج للحالة الثانية التي لا تنحصر مخاطرها على نطاق محدود، بل يعاني الملايين فيهما وتسبب أزمات وضغوطاً هائلة تنعكس على المجتمع الدولي وتطال حمم براكينها الكثير من الدول بما فيها الموجودة في قارات ثانية.

وأضافت أنه بعد قرابة 8 سنوات، كانت كل من الجزائر والسودان، وليبيا التي لم تستقر، على موعد مع أحداث هزت المنطقة منذ العام 2010، لكنها اليوم لم تلق ذلك الفضول والتفاعل قياساً على القلق والخوف الذي يعيشه كل متابع، وغابت الدعوات الدولية المغلفة بالشعارات الطنانة والكلمات البراقة لتحل مكانها دعوات التهدئة والاحتكام إلى العقل وعدم التصعيد لأن التعاطف الذي لاقته اعتصامات وتظاهرات وحركات اعتبرت يومها " ثورات شعبية " في مجتمعات يلعب فيها الحماس دوراً كبيراً، انقلبت إلى ويلات وتخبط وتدخلات وحروب لا يريد كل داعم للاستقرار أن يراها تعود إلى أي مكان، خاصة أن التدخلات الكثيرة قد سرعت من موجات الضياع والفوضى التي وقعت، وتبين أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي هي صاحبة الفضل في كل ما يجري، في حين دفع الملايين من أبناء أمة لا تنقصها الأزمات ضريبة كبيرة من دمهم وحياتهم وأجيالهم وحتى مستقبلهم، وباتت وحدة أراضي عدد منها في دائرة الخطر