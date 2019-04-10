حرس إيران الثوري يهدد الولايات المتحدة بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية

رد الحرس الثوري الإيراني على إدراج الولايات المتحدة الأمريكية له على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال قائد الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، 10/نيسان/2019: سنرد بقوة على أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران.

وأضاف: ليس لدى الولايات المتحدة الجرأة و القدرة على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

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وتابع: إيران لن تكون البادئة في إشعال فتيل أي حرب لكنْ إذا ما فُرضت الحرب علينا فعليهم تجهيز التوابيت لقواتهم.

وأكد أن إيران دولة منسجمة وقوية عسكريا فالرد الإيراني بالمثل كان قرارا سياسيا وعسكريا على كافة المستويات.

وجدد التأكيد على أن "القوات الأمريكية المنتشرة في غرب آسيا هي قوات إرهابية سيتم التعامل معها من الآن فصاعدا كأي مجموعة إجرامية أخرى".