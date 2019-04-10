قائد الجيش الجزائري: الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب

قال رئيس الأركان الجزائري، إن المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب التحلي بالوعي و الصبر و الفطنة للوصول لبر الأمان.

وأضاف، في كلمة له اليوم: مع انطلاق المرحلة الجديدة و استمرار المسيرات سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب الاستقرار.

وتابع: سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة.

وقال: سجلنا محاولات من أطراف أجنبية انطلاقا من خلافات تاريخية لزرع الفتنة وضرب استقرار البلاد.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر صالح، وصل أمس إلى مقر الرئاسة لمباشرة عمله.