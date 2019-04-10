شكرا لقرائتكم قائد الجيش الجزائري: الجيش سيدعم الفترة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن "الجيش سيدعم الفترة الانتقالية". وشدد على أن "الجيش سيسهر على مسايرة المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب". Advertisements وذكر قائد الجيش الجزائري أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر"، نقلاً عن قناة "النهار" الجزائرية. وقال إنه "مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات سجلنا ظهور محاولات لأطراف أجنبية، انطلاقاً من خلافات تاريخية لضرب استقرار البلاد وبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد". وأشار إلى أن "المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب الجزائري التحلي بالوعي والصبر والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان".

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