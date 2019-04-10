النمسا تهنىء نتانياهو على نجاحه

اسماء السيد - فيينا: حرص المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الاربعاء على أن يكون أول القادة العالميين الذين يهنئون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فوزه في الانتخابات التشريعية الثلاثاء بحسب النتائج شبه النهائية.
وكتب كورتز على حسابه على تويتر أن "النتائج الرسمية لا يزال يجب أن تنشر لكن هناك أمر واضح: مرة جديدة لقد نال ثقة شعب إسرائيل مع أرقام قياسية" مضيفا "تهاني لرئيس الوزراء نتانياهو بالنتائج الممتازة التي حققها في الانتخابات الوطنية بالامس".
ويتجه نتانياهو للفوز بولاية خامسة كرئيس للوزراء بعد فرز كل الاصوات تقريبا اثر الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في إسرائيل، ما يجعله الاوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويحكم كورتز الذي ينتمي الى المحافظين النمسا منذ نهاية 2017 بالتحالف مع "حزب الحرية" اليميني المتشدد الذي يضم نازيين سابقين والذي تقاطع إسرائيل قادته.
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