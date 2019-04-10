شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: زيارة السيسى لأمريكا ترسخ العلاقات السياسية وتجذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن العلاقات "المصرية الأمريكية" تخطو بخطوات إيجابية وفاعلة نحو مزيدًا من التفاهم والتقارب، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتى فى إطار العمل لتوطيد أواصر التعاون وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

ولفتت الدكتورة منال العبسي في بيان لها، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في توقيت دقيق، لاسيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث ساخنة في مختلف أطرافها، مضيفة أن مصر بثقلها التاريخي في محيطها الإقليمي تلعب دورا فاعلا من أجل تهدئة الأوضاع للحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، ومن ثم السلم والأمن العالمي، وخاصة في ظل استراتيجية السياسات الخارجية التي تنتهجها، وتؤتي ثمارها في تغيير الرؤية الدولية.

وقالت العبسي، إن زيارة الرئيس السيسي تهدف لترسيخ العلاقات السياسية مع الدول الكبرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز السياحة من مختلف دول العالم، مما ينعكس بالايجاب على اقتصادنا القومي، ويسهم في خلق مزيدا من التحالفات، وخاصة في ظل مرحلة التقارب التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب المصري على تعزيز التفاهم المشترك مع العديد من القوى الفاعلة في العالم.

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ونوهت إلى أن قضيتى "الجولان" السورية العربية ووقف الاعتداء على الفلسطينيين، تأتي على رأس أولويات القضايا المطروحة على طاولة النقاش بين الرئيسين، مشددة على أن مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وبحث تدعيم العمل المشترك في هذا الصدد من الموضوعات التي يوليها الجانب المصري أهمية كبيرة، لاسيما في ظل الدور الهام الذي تقوم به مصر للتخلص من قوى الإرهاب الظلامية.