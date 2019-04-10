شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" تبحث اعتبار "المدارس والمستشفيات الخاصة" من مشروعات النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، اقتراحا برغبة بشأن اعتبار مشروعات إنشاء المدارس والمستشفيات الخاصة من المشروعات ذات النفع العام.

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ويتناول الاجتماع مناقشة إمكانية اعتبار مشروعات إنشاء المدارس والمستشفيات الخاصة من مشروعات النفع العام، حتي يدخل القطاع الخاص والمجتمع المدني فى دعم هذه المشروعات، مما يخفف الأعباء عن كاهل الدولة، ويساهم فى تطوير وتحسين منظومة الصحة والتعليم.

وأكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن هذا الموضوع يصب فى إطار دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى للدولة فى مشروعات التنمية وحل مشكلات التعليم والصحة، ودعم حق المواطنين فى خدمة علاجية وتعليمية متميزة، شرط أن يتم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعدم المغالاة معهم.