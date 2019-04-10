شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين وزير الرى رئيسا لبعثة الحج الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 179 لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزير الموارد البيئية والرى، رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1440 هـ / 2019 م . كما أصدر الرئيس قرار رقم 182 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006.

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