شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المشاركة فى الاستفتاء بالتعديلات الدستورية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، أن المشاركة في التعديلات تعتبر واجبا وطنيا من أجل دعم واستكمال البناء والتنمية في مصر، مؤكدا أن الدستور يعد من أهم مراحل استقرار الدولة.

وقال العميري، إن الجميع يعلم الظروف التي أنتجت دستور 2014 والذي كان هو أفضل ما يتم التوصل إليه في تلك المرحلة ولكن مع استقرار الدولة فكذلك هناك متطلبات جديدة لمرحلة التنمية لذلك يجب إدخال بعض التعديلات علي الدستور الحالي .

وتابع أن الدساتير وضعت لخدمة الإنسان والتيسير عليه وجميع بلدان العالم تعدل في دساتيرها وفي صلاحياته، فالدستور الألماني تم تعديله أكثر من خمس مرات وكذلك الدستور الفرنسي وغيره، مضيفا أن التعديلات تطال صلاحيات الرئيس واختصاصات الأجهزة الفاعلة فيه.

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وطالب العميري الشرفاء من محافظة مطروح بضرب المثل كعادتهم فى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن إيرادة المصريين ستنتصر في النهاية.