شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على أهم تصريحات رئيس البرلمان فى جلسة مداولات التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات الهامة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة أهمها ما يلى: رئيس البرلمان: 25 يناير اندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق على عبد العال: 25 يناير اندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق رئيس البرلمان: الاستفتاء السياسى يختلف عن الدستورى وكل منهما له قواعد حاكمة على عبد العال: القوات المسلحة تحمى حدود الدولة والمؤسسات الدستورية رئيس البرلمان: التمييز الإيجابى لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة على عبد العال: المعارضة الحقيقة تكون من داخل مصر وليس من الخارج









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