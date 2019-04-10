أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا مع الرئيس المصري السيسي، الذي هو صديق لي، أو بالأحرى صديق عظيم.
ترامب ردا على التعديلات الدستورية وتمديد فترة الرئاسة: لا أعلم عنها شيئا ولكن السيسي يقوم بعمل عظيم
وردا على سؤال التعديلات الدستورية ونية الرئيس السيسي في تمديد فترة الرئاسة قال ترامب: لا أعلم شيئا عن التعديلات ولكن الرئيس السيسى يقوم بعمل عظيم وهو شخص عظيم.
وأضاف ترامب: علاقتنا بمصر اليوم أقوى من أي وقت مضى ونحن نعمل مع مصر في مجالات عدة، بما...
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع زيارة السيسي.. أول تعليق من ترامب على التعديلات الدستورية وتمديد فترة الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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