تزامنا مع زيارة السيسي.. أول تعليق من ترامب على التعديلات الدستورية وتمديد فترة الرئاسة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا مع الرئيس المصري السيسي، الذي هو صديق لي، أو بالأحرى صديق عظيم.

ترامب ردا على التعديلات الدستورية وتمديد فترة الرئاسة: لا أعلم عنها شيئا ولكن السيسي يقوم بعمل عظيم

وردا على سؤال التعديلات الدستورية ونية الرئيس السيسي في تمديد فترة الرئاسة قال ترامب: لا أعلم شيئا عن التعديلات ولكن الرئيس السيسى يقوم بعمل عظيم وهو شخص عظيم.

وأضاف ترامب: علاقتنا بمصر اليوم أقوى من أي وقت مضى ونحن نعمل مع مصر في مجالات عدة، بما...