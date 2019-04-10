السعودية تحذر رعاياها بالمجر .. لهذا السبب

دعاء أبوهشيمة
حذرت السفارة السعودية في العاصمة المجرية، بودابست، رعاياها من خطورة الاقتراب من إحدى المناطق بالعاصمة بسبب استخراج قنابل مدفونة فيها، وطالبتهم "بالحيطة والحذر وعدم الاقتراب" من المنطقة المشار إليها.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" أن "منطقة التقاطع الرئيس المجاورة لمركز بودابست للمؤتمرات وفندق نوفوتيل ومركز تسوق (إم أو إم)، سيتم إغلاقها وإخلاؤها الأربعاء، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا".
وأضافت السفارة أن عملية الإخلاء تأتي بسبب استخراج قوات الأمن والجهات...
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