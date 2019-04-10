الحريري: سنقوم باجراءات قاسية قليلاً على مدة سنة او سنتين تنقذ الوضع

أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تصريح من مجلس النواب عن تخوفه من أن "نصل في مكان ما الى ما حصل في اليونان"، داعيا الى "إيقاف المزايدات ونرى مصلحة البلد المالية الاقتصادية ونقوم بإجراءات قاسية قليلاً لتعود بعدها الامور الى طبيعتها".
وشدد على "أننا قادرون على القيام باجراءات قادرة ان تنقذ الوضع الاقتصادي ولكن يجب توقيف المزايدات على بعضنا ونرى مصلحة البلد لتحقيق النمو اللبناني"، معلنا "أننا سنقوم باجراءات قاسية قليلاً على مدة سنة او سنتين تنقذ الوضع اللبناني"، مشيرا الى أن "الموازنة هي سلسلة اجراءات لمصلحة المواطن اللبناني ونقطة عالسطر".
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