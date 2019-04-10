الحريري: سنقوم باجراءات قاسية قليلاً على مدة سنة او سنتين تنقذ الوضع

أعرب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح من ​مجلس النواب​ عن تخوفه من أن "نصل في مكان ما الى ما حصل في ​اليونان​"، داعيا الى "إيقاف المزايدات ونرى مصلحة البلد المالية الاقتصادية ونقوم بإجراءات قاسية قليلاً لتعود بعدها الامور الى طبيعتها".

وشدد على "أننا قادرون على القيام باجراءات قادرة ان تنقذ ​الوضع الاقتصادي​ ولكن يجب توقيف المزايدات على بعضنا ونرى مصلحة البلد لتحقيق النمو اللبناني"، معلنا "أننا سنقوم باجراءات قاسية قليلاً على مدة سنة او سنتين تنقذ الوضع اللبناني"، مشيرا الى أن "​الموازنة​ هي سلسلة اجراءات لمصلحة المواطن اللبناني ونقطة عالسطر".