رئيس البرلمان الأوروبي: نرفض إعادة التفاوض حول اتفاق بريكست

أعلن رئيس ​البرلمان الأوروبي​ ​أنطونيو تاجاني​ "أننا نرفض إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج البريطاني من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​".

وأعلنت ​المفوضية الأوروبية​ عن جاهزية الاتحاد لخروج ​بريطانيا​ من دون اتفاق، واستكمال اجراءات استيعاب صدمة الخروج البريطاني من دون اتفاق.

وكان ​البرلمان البريطاني​ وافق أمس على خطة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع ​حزب العمال​ المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج. وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.