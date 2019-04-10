رئيس البرلمان الأوروبي: نرفض إعادة التفاوض حول اتفاق بريكست

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني "أننا نرفض إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن جاهزية الاتحاد لخروج بريطانيا من دون اتفاق، واستكمال اجراءات استيعاب صدمة الخروج البريطاني من دون اتفاق.
وكان البرلمان البريطاني وافق أمس على خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج. وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.
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