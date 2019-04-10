اللواء جعفري: ليس لدى أميركا الجرأة والقدرة على القيام بعمل عسكري ضدنا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أنه "ليس لدى الولايات المتحدة الجرأة و القدرة على القيام بعمل عسكري ضد إيران".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن أميركا ستدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
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