اللواء جعفري: ليس لدى أميركا الجرأة والقدرة على القيام بعمل عسكري ضدنا

أكد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي ​اللواء​ محمد علي جعفري أنه "ليس لدى ​الولايات المتحدة​ الجرأة و القدرة على القيام بعمل عسكري ضد إيران".

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الاثنين الماضي، أن ​أميركا​ ستدرج ​الحرس الثوري الإيراني​ على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.