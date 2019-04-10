صالح: أدعو روسيا للمشاركة بإعادة إعمار العراق والاستثمار بقطاع الطاقة

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، داعياً روسيا إلى الإسهام في جهود إعادة إعمار العراق، وتعزيز استثماراتها في قطاع النفط والطاقة، مشيداً بالروابط التاريخية العميقة بين البلدين الصديقين.
وشدد صالح على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، نقل بوغدانوف "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سيادة الرئيس"، مجدداً دعم بلاده حكومة وشعباً للعراق والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
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