نوفوستي: روسيا تزود السعودية بأنظمة مدفعية صاروخية ضاربة

نقلت وكالة "​نوفوستي​" الروسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن "​السعودية​ حصلت على دفعة أولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة "سولنتسيبيوك"، مشيرةً إلى أن "​روسيا​ والسعودية اتفقتا على توريد وأنظمة "كورنيت أي أم" الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة "سولنتسيبيوك" المدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى قاذفات الهاون "أ غي إس-30" ورشاشات كلاشينكوف "أ كا-103".

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