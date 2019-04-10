وزير الخارجية التركي حذر من خطورة العملية العسكرية في العاصمة طرابلس

حذر وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، من "خطورة العملية العسكرية الأخيرة على العاصمة الليبية ​طرابلس​"، مشيراً إلى أن "الهجوم الأخير على العاصمة الليبية طرابلس قد يزج البلاد في مأزق خطير جدا، ومن الضروري وقف الهجمات".

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