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الحزب الحاكم في السودان يدعو إلى مسيرة مؤيدة للبشير في الخرطوم

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أعلن ​حزب المؤتمر​ الوطني الحاكم في ​السودان​ أن "أنصار الرئيس السوداني ​عمر البشير​، دعوا الى خروج مسيرة مؤيدة له في ​الخرطوم​ يوم"، مشيرا الى أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى ​الحوار الوطني​ لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع غدا"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة.

يذكر أن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم خارج مقر ​القيادة​ العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي مطالبين بإستقالة البشير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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