الحزب الحاكم في السودان يدعو إلى مسيرة مؤيدة للبشير في الخرطوم

أعلن ​حزب المؤتمر​ الوطني الحاكم في ​السودان​ أن "أنصار الرئيس السوداني ​عمر البشير​، دعوا الى خروج مسيرة مؤيدة له في ​الخرطوم​ يوم"، مشيرا الى أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى ​الحوار الوطني​ لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع غدا"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة.

يذكر أن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم خارج مقر ​القيادة​ العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي مطالبين بإستقالة البشير.