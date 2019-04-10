القضاة الفرنسيون يستمعون إلى إفادة مدير مكتب ماكرون في قضية بينالا

استمع ​القضاة​ لمدير مكتب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ​فرنسوا كزافييه لوش​ في إطار التحقيق في جوازات سفر دبلوماسية ل​الكسندر بينالا​ الذي كان مقربًا من الرئيس الفرنسي وتسبب بفضيحة كبيرة.

واستدعى القضاة كزافييه لوش كطرف للادعاء المدني بعدما تقدم بشكوى ضد بينالا بسبب "استخدام وثائق مزورة من أجل الحصول على جوازات السفر تلك"، بالإضافة إلى مساعدَين آخرَين قريبَين لماكرون أحدهما مدير مكتبه باتريك سترزودا والأمين العام للاليزيه بصفتهما شاهدين في هذا الشق من قضية بينالا.

ويذكر أن "هذا الاستدعاء النادر لمسؤولين في القصر الرئاسي مرتبط بجوازات السفر الدبلوماسية التي واصل بينالا استخدامها بعد إقالته واتهامه صيف 2018 بسبب تعنيفه متظاهرين في الأول من أيار في ​باريس​".