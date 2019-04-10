مبعوث واشنطن لشؤون إيران: الحرس الثوري قتل 600 جندي أميركي في العراق

أعلن مبعوث ​الإدارة الأميركية​ الخاص لشؤون ​إيران​، براين هوك، أن ​ايران​ وحرسها الثوري قتلوا أكثر من 600 جندي أميركي في ​العراق​"، مشيراً إلى "أننا رفعنا مؤخرا السرية عن معلومات حول 608 جنود أميركيين قتلوا على أيدي ​النظام الإيراني​ و​الحرس الثوري​ إبان الحرب في العراق".

وشدد هوك على أن "أيدي ​قاسم سليماني​ والقوة التي يقودها ملطخة بدماء أميركيين"، معتبراً أن "قرار إدراج الحرس الثوري على قائمة ​الإرهاب​ هو خطوة جديدة لتقليص خطر مقتل أي جندي أو مواطن أميركي على أيدي سليماني نتيجة للأنشطة التي يمارسها مع الحرس الثوري و"​فيلق القدس​".