مبعوث واشنطن لشؤون إيران: الحرس الثوري قتل 600 جندي أميركي في العراق

أعلن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن ايران وحرسها الثوري قتلوا أكثر من 600 جندي أميركي في العراق"، مشيراً إلى "أننا رفعنا مؤخرا السرية عن معلومات حول 608 جنود أميركيين قتلوا على أيدي النظام الإيراني والحرس الثوري إبان الحرب في العراق".
وشدد هوك على أن "أيدي قاسم سليماني والقوة التي يقودها ملطخة بدماء أميركيين"، معتبراً أن "قرار إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب هو خطوة جديدة لتقليص خطر مقتل أي جندي أو مواطن أميركي على أيدي سليماني نتيجة للأنشطة التي يمارسها مع الحرس الثوري و"فيلق القدس".
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