حكومة مصر:خبر منع السفن المتجهة إلى سوريا من عبور قناة السويس غير صحيح

رد ​المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري​ على "ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي عن الأنباء المنتشرة حول منع السفن المتجهة إلى ​سوريا​ من عبور ​قناة السويس​"، مؤكدة أنها "عارية تمامًا من الصحة".

وأوضح المركز أنه "تواصل مع هيئة قناة السويس ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الخبر غير صحيح وحركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع".

وشدد المركز على أن "كل ما يثار في هذا الشأن مجرد ​شائعات​ تهدف إلى التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا".