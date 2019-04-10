أعلنت ​وزارة الداخلية​ الألمانية عن "​مداهمة​ ​الشرطة​ مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة ​المقاومة​ الإسلامية الفلسطينية "حماس"، موضحةً أن "المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي المقاومة العالمية-غوث وأنصار الدولية اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح حركة "حماس" خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داخلية ألمانيا: مداهمة مكاتب لمنظمات إسلامية يشتبه بدعمها ماليا لـ"حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.