معوض عرض التطورات السياسية مع السفير البلجيكي

التقى رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ السفير البلجيكي في ​لبنان​ هوبير كورومان في دارته في ​بعبدا​. وتم البحث خلال اللقاء في آخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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