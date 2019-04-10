بو عاصي: لبنان دولة منهوبة وفيها ادارة سيئة لا ترقى الى تطلعات الشباب

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ "أننا في ​لبنان​ تواجهنا تحديات كثيرة، في الحفاظ على هذه الدولة وتطويرها من خلال العمل السياسي، خصوصا ان لبنان ليس دولة فقيرة بل دولة منهوبة وفيها ادارة سيئة لا ترقى الى تطلعات ​الشباب​. ولذلك يبقى الحل في الاحزاب لانه لا يمكننا ان نصل الى الافضل دون بذل الجهود الكبيرة، وعلينا تحمل مسؤولياتنا جميعا عبر الانخراط في ​الحياة​ السياسية حتى تكون من اجل تطوير الحياة السياسية، لان العمل السياسي هو قصة قناعة وعاطفة، مشيرًا الى أن "أقصى الطموح بأن تصبح الحياة السياسية على صورة هؤلاء الشباب أي أن يطبعوها بطابعهم السياسي".

وفي مداخلة له خلال ندوة سياسية بعنوان: "ال​سياسة​: التزام وتحدي في حياة الشباب"، نظمتها الهيئة الطلابية في ​جامعة الحكمة​ - ​فرن الشباك​، أوضح بو عاصي متوجها الى الشباب "انكم تضجون بالحياة ولكنكم تحملون شكوكا كبيرة حول المستقبل، وأنا اقول لكم حافظوا على حماسكم وحيويتكم".

ولفت الى أن "​السياسة​ هي التزام وتحد في حياة الشباب، التزام اولا بحياة ​الانسان​، فالسياسة هي المقاربة النبيلة للالتزام بقضايا المجتمع من اجل أهداف نبيلة، والتحدي ليس تجاه الاخر بل تجاه الذات، فالتحدي هو أن نكرس وقتا وجهدا واهتماما من أجل الاخر لنستطيع أن نبني مجتمعنا. فالحياة الحزبية والسياسية تنعدم في الدول والانظمة الدكتاتورية، حيث يكون العمل السياسي والحزبي محصورا بمجموعة معينة حاكمة، ونرى الالاف يموتون للحصول على الحرية في المشاركة السياسية وكي يكونوا مواطنين حقيقيين".