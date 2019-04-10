الامين العام لاتحاد المصارف العربية: سلامة نال جائزة أفضل حاكم مصرفي عربي للـ2019

أعلن الامين العام ل​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​ عن نيل حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، جائزة أفضل حاكم مصرف عربي لعام 2019، مشيرا الى أنه "تم اصدار التوصية بهذه الجائزة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الذي عقد في شهر آذار الماضي في ​بيروت​ برئاسة رئيسها ​جوزف طربيه​ وفي حضور رئيس الاتحاد أحمد جراح الصباح والاعضاء السبعة. وتمت المصادقة على هذه التوصية من قبل مجلس إدارة ​إتحاد المصارف العربية​ المؤلف من عشرين دولة".

وشكر فتوح ​جمعية مصارف لبنان​ التي نوهت بهذا القرار الجيد، لافتا الى أنه "سيكون هناك تكريم لسلامة في افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي في 23 نيسان القادم في فندق فينيسيا عند الساعة الخامسة بعد الظهر".