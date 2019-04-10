الامين العام لاتحاد المصارف العربية: سلامة نال جائزة أفضل حاكم مصرفي عربي للـ2019

أعلن الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن نيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جائزة أفضل حاكم مصرف عربي لعام 2019، مشيرا الى أنه "تم اصدار التوصية بهذه الجائزة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الذي عقد في شهر آذار الماضي في بيروت برئاسة رئيسها جوزف طربيه وفي حضور رئيس الاتحاد أحمد جراح الصباح والاعضاء السبعة. وتمت المصادقة على هذه التوصية من قبل مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المؤلف من عشرين دولة".
وشكر فتوح جمعية مصارف لبنان التي نوهت بهذا القرار الجيد، لافتا الى أنه "سيكون هناك تكريم لسلامة في افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي في 23 نيسان القادم في فندق فينيسيا عند الساعة الخامسة بعد الظهر".
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